Тюменским пенсионерам помогают открыть свое дело

Тюменская служба занятости помогает гражданам старшего поколения оставаться востребованными на рынке труда. Только за первую половину 2025 года более 300 пенсионеров успешно вернулись к работе благодаря помощи специалистов, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

В регионе особое внимание уделяется поддержке пожилых людей, желающих продолжать трудовую деятельность и чувствовать себя нужными. Для них предлагается широкий спектр услуг: от консультаций и помощи в составлении резюме до переобучения и психологической поддержки.

– Но поддержка в Тюменской области не ограничивается только поиском работы. Более 1100 человек получили не только профессиональные консультации, но и душевную поддержку, которая помогает справляться со стрессом и верить в свои силы. Для тех, кто хотел бы освоить новые профессии или повысить квалификацию, организовано обучение, в том числе и в рамках реализации национального проекта «Кадры», – отметили в департаменте.

Помимо традиционного трудоустройства, все большую популярность набирает поддержка пенсионеров, желающих начать собственный бизнес. Служба занятости оказывает финансовую помощь в размере до 192 тысяч рублей безработным гражданам, представившим перспективный бизнес-план. Это позволяет людям старшего возраста реализовать свой предпринимательский потенциал и стать самозанятыми.