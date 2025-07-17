В Тюменской области стартовала акция «Собери ребенка в школу»

В Тюменской области дан старт ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу», направленной на обеспечение школьными принадлежностями детей из многодетных и малообеспеченных семей, ребят с особенностями здоровья, детей участников специальной военной операции, а также школьников из новых регионов России. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на своей странице в социальных сетях.

Акция проходит при поддержке партии «Единая Россия», «Молодой Гвардии» и волонтерских объединений.

– Важно, чтобы каждый ребёнок, независимо от жизненных обстоятельств, встретил День знаний с радостью, – отметил Александр Моор.

В рамках акции формируются школьные наборы, включающие в себя рюкзаки, тетради, учебники, форму, спортивный инвентарь – все необходимое для успешного начала учебного года.

Губернатор подчеркнул, что для многих семей такая помощь является реальной поддержкой. В прошлом году по всей стране удалось собрать более 287 тысяч школьных комплектов.

В Тюмени пункт сбора помощи открыт на базе Штаба общественной поддержки «Единой России», присоединиться к акции может любой желающий.

Александр Моор призвал жителей региона принять активное участие в акции и совместно создать настоящий праздник для каждого школьника 1 сентября.