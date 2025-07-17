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В 2026 году к Тюмени подведут федеральную трассу М-12. До Москвы можно будет домчать за 21 час, но за деньги

Стала известна стоимость платной дороги от Тюмени до Москвы

В 2026 году к Тюмени подведут федеральную трассу М-12. До Москвы можно будет домчать за 21 час, но за деньги
Фото freepik.com

16 июля президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи дал старт движению по новому участку федеральной трассы М-12 «Восток». Дорога соединяет Дюртюли в Башкортостане и Ачит в Свердловской области. Протяжённость нового отрезка составляет 275 км, сообщает РБК-Тюмень.

Как отметили в Государственной компании «Автодор», трасса будет продлена до Тюмени к концу 2026 года. Маршрут М-12 «Восток» проходит через регионы Центральной России, Башкортостан, Пермский край и Свердловскую область. В перспективе он обеспечит скоростное сообщение между Московской, Свердловской и Тюменской областями, а также республиками Татарстан, Башкортостан и Чувашия.

Полная стоимость поездки от Москвы до Тюмени по платной трассе М-12, по данным «Автодора», составит 7,1 тыс. рублей. Время в пути по этому маршруту оценивается в 21 час 34 минуты. Для сравнения, по бесплатным дорогам путь займёт более суток. При этом проезд по участку от Екатеринбурга до Тюмени, по предварительной информации, будет бесплатным.


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Сегодня в 17:08, просмотров: 167, комментариев: 0
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