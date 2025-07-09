​Тюменская область и Дагестан налаживают туристические мосты

Тюменская область и Республика Дагестан заявили о намерениях активизировать сотрудничеств. Итогом бизнес-миссии тюменских предпринимателей в Дагестан, организованной при поддержке региональной Торгово-промышленной палаты, стало обсуждение перспектив создания совместных туристических продуктов и обмен опытом в продвижении территорий.

В составе тюменской делегации, посетившей Дагестан, были не только представители бизнеса, но и Агентства туризма и продвижения Тюменской области, а также администрации Тобольска.

Состоялись переговоры с министерством по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан, администрацией Дербента и местными туроператорами. Тюменская сторона представила свой богатый санаторно-курортный потенциал. Дагестанские коллеги, в свою очередь, продемонстрировали свои уникальные туристические направления, привлекающие туристов со всей России.

– Мы видим огромный потенциал для развития совместных проектов между Тюменской областью и Республикой Дагестан. Такие бизнес-миссии позволяют не только обменяться опытом, но и выстроить прочные партнёрские отношения, которые станут основой для успешного развития бизнеса в обоих регионах, – отметила президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Ольга Езикеева.

Важным шагом в укреплении сотрудничества стало подписание соглашения между Торгово-промышленными палатами Тюменской области и Республики Дагестан, что закрепило намерения сторон развивать совместные проекты, направленные на продвижение туристических возможностей регионов.