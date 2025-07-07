​Жители УрФО назвали главные факторы, влияющие на мотивацию в работе

Согласно исследованию сервиса по поиску работы hh.ru, большинство жителей Уральского федерального округа (71%) отмечают, что их главная мотивация работать лучше и эффективнее — это уверенность в собственной ценности как специалиста. Чаще всего это выражается в достойной оплате труда и признании заслуг со стороны коллег или руководства.

Помимо этого, 50% участников опроса считают, что важную роль играет атмосфера в коллективе. Еще 42% опрошенных мотивируют собственные знания и уровень профессионального развития. Интерес к конкретной работе или проекту важен для 41%, а стабильность компании — для 37%. Четверть работников (24%) заявили, что на них положительно влияет поддержка со стороны руководства и коллег, 23% отметили внутреннюю мотивацию, 22% — смысл и общественную пользу работы. Для 15% респондентов важен доступ к современным технологиям и оборудованию, а 11% указали на значение хорошего самочувствия.

Исследование также показало различия в мотивации между поколениями.

Так, у сотрудников младше 25 лет — поколения Z — особенно ярко выражены следующие приоритеты:

ощущение собственной значимости и признание (76%),

позитивная атмосфера в коллективе (58%),

интерес к работе или проекту (60%).

Те, кто активно строит карьеру и находится в возрастной группе от 25 до 34 лет, наиболее высоко оценивают:

стабильность компании (37%),

личную мотивацию (26%),

поддержку со стороны руководства и коллег (26%).

Сотрудники в возрасте старше 55 лет демонстрируют другой набор мотивационных факторов. Они чаще других говорят о значении:

личных знаний и навыков (47%),

смысла и пользы выполняемой работы (39%),

доступа к современным технологиям (20%).

При этом исследование показывает и факторы, которые снижают мотивацию сотрудников. Среди них: