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В России собираются ввести сборы с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов

​Правительство одобрило введение сбора с авиакомпаний на развитие аэропортов

В России собираются ввести сборы с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов
Фото freepik.com

В России может появиться новый инфраструктурный сбор, который будет взиматься с авиакомпаний на цели строительства и реконструкции объектов воздушного транспорта. Как сообщает ТАСС со ссылкой на документ, находящийся в распоряжении агентства, правительство одобрило соответствующие поправки к законопроекту, уже прошедшему первое чтение в Госдуме.

Согласно предложениям, Воздушный кодекс РФ планируется дополнить новой статьёй — «Сбор на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры воздушного транспорта». Инициатива была одобрена на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

В соответствии с поправками, сбор будет действовать в определённых аэропортах, перечень которых установит правительство. Аэропорты планируется объединить по группам, и средства, собранные внутри группы, пойдут на развитие инфраструктуры именно в её рамках. Такой механизм должен обеспечить целевое распределение ресурсов между аэропортами, входящими в одну категорию.

Сбор будет обязательным для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки. Это означает, что основная финансовая нагрузка ляжет на авиакомпании.

Какие именно аэропорты войдут в список, и когда может начаться взимание сбора, пока не сообщается. Ожидается, что окончательные параметры будут установлены правительством в рамках дальнейшего рассмотрения законопроекта.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 65, комментариев: 0
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