III Форум органов ТОС Тюменской области открылся в Конторе пароходства

III Форум органов ТОС Тюменской области и региональная «Школа ТОС» открылись в мультицентре «Контора пароходства», ознаменовав завершение масштабного проекта, направленного на распространение лучших практик территориального общественного самоуправления (ТОС).

Проект «Школа ТОС», ставший победителем конкурса на получение гранта губернатора Тюменской области, был реализован Советом муниципальных образований Тюменской области и региональным Фондом развития муниципальных образований.

– Благодаря полученной поддержке, с сентября 2024 по май 2025 года специалисты Школы и приглашенные эксперты провели в муниципалитетах региона четыре обучающих семинара для активистов ТОС, а также для жителей нашей области, планирующих развиваться в данном направлении. Наши эксперты делятся опытом реализации проектов в таких сферах, как благоустройство, проведения культурных и спортивных мероприятий, волонтерство. Одна из важнейших тем – инициативное бюджетирование, – отметил председатель Ассоциации органов ТОС Тюменской области Егор Быстров.

В работе форума принимают участие эксперты и представители органов ТОС из Тюменской области, Москвы, Иркутской области, а также представители региональных органов власти и депутатского корпуса.

– Благодаря вашей самодвижной работе органы ТОС становятся настоящим голосом народа, воплощением единства на местном уровне. Вы истинные патриоты своей малой родины. Сегодня институт ТОС динамично развивается. Во всех субъектах России насчитывается более 41 тысячи органов территориального общественного самоуправления, – подчеркнул председатель Общенациональной Ассамблеи развития общественного самоуправления, депутат Госдумы РФ Виктор Кидяев.

Он также отметил, что Ассоциация ТОС Тюменской области является примером для других регионов страны, и поблагодарил главу региона Александра Моора и председателя президиума областного Совета муниципальных образований Виктора Воллерта за поддержку движения ТОС и открытый диалог с людьми для решения важных вопросов.

Форум стал площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов развития ТОС и определения перспективных направлений деятельности. Эксперты и гости тюменской «Школы ТОС» уверены, что территориальное общественное самоуправление играет важную роль в жизни страны и регионов.

– ТОСы – это всегда опорный инструмент для работы на территории, ярчайший пример взаимодействия гражданского общества и власти. Без них в наше время сложно себе представить любой диалог, – подчеркнул председатель Комитета по делам национальностей Тюменской области Роман Рзаев.

Эксперты согласились, что в будущем тюменский форум ТОС может стать востребованной федеральной площадкой для обсуждения путей дальнейшего развития территориального общественного самоуправления.