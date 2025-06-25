Эксперты предупреждают: мошенники под видом работодателей обманывают соискателей

Злоумышленники под видом работодателей выманивают крупные суммы у новых сотрудников. Жертвами становятся пользователи сайтов по поиску работы, которые перечисляют деньги под предлогом «помощи».

Новую схему обмана обнаружили специалисты ВТБ. Они предупреждают, о бдительности в следующей ситуации: на сайтах по поиску работы мошенники размещают привлекательные вакансии, например, помощника или ассистента генерального директора. Быстро «одобряют» кандидата и подписывают с ним договор о трудоустройстве.

Далее через мессенджеры дают простые задания, имитируя рабочий процесс. Через несколько дней «руководитель» срочно просит помочь – перевести деньги на указанные реквизиты для покупки лекарств родителям или оплатить их по ссылке, обещая возврат средств, когда он вернется из командировки. После перевода мошенники либо требуют ещё деньги, либо просто исчезают и блокируют все контакты.

– Преступники не просто создают видимость трудоустройства – они искусственно формируют отношения «начальник-подчинённый», чтобы жертва психологически легче соглашалась на их условия. Когда новый «руководитель» просит помочь с лекарствами для больной матери или другими личными проблемами, многие воспринимают это как доверительный знак и возможность проявить себя. Но ни один законопослушный работодатель не будет требовать от сотрудника перевода денег – это всегда признак преступления, – отметил вице-президент банка Дмитрий Ревякин.

Прежде чем соглашаться на работу, проверьте работодателя — найдите официальные контакты компании и убедитесь в её существовании, не ограничивайтесь перепиской в мессенджерах. Никогда не переводите деньги, даже если вам обещают компенсацию или возврат средств – настоящий работодатель не станет просить об этом.