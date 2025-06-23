Тюменские аграрии засеяли 767 тысяч гектаров

В Тюменской области 767 тысяч гектаров земли засеяно различными культурами – о завершении посевной кампании сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

– 767 тысяч гектаров засеяно зерновыми, зернобобовыми, кормовыми и техническими культурами, однолетними травами и овощами. Большую часть площади занимают пшеница, овес, ячмень, горох и кукуруза. А по техническим культурам аграрии перевыполнили свой изначальный план, – сообщил глава региона.

Работа в полях продолжается.

– Сейчас аграрии проводят химическую прополку для защиты посевов от вредителей и заготовку кормов, – добавил губернатор.

Посевная кампания стартовала в Тюменской области в конце апреля. Первыми вышли в поле аграрии Ярковского района – начался посев однолетних трав.

В 2025 году сельскохозяйственные предприятия планировали увеличить площадь посева. Для работы был обеспечен запас семян, удобрений и горюче-смазочных материалов.

– Сохраняются меры государственной поддержки. При нашем содействии сельхозпредприятиям удалось получить значительно больше льготных кредитов, чем в прошлом году. Общая сумма превысила 1,9 млрд рублей. Кроме того, с использованием поддержки областного бюджета аграрии приобрели 116 единиц сельхозтехники, – рассказывал ранее Александр Моор.