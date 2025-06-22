Тюменская области укрепляет сотрудничество с Волгоградской областью и Красноярским краем

Тюменская область расширяет круг своих инвестиционных партнёров: на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) были подписаны соглашения о сотрудничестве с Волгоградской областью и Красноярским краем.

Инвестиционное агентство Тюменской области заключило договоры с аналогичными структурами Волгоградской области и Корпорацией развития Енисейской Сибири Красноярского края. Эти соглашения направлены на укрепление межрегионального взаимодействия и развитие новых совместных проектов.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области Николай Пуртов отметил, что межрегиональное сотрудничество открывает путь к новым идеям и инвестиционным решениям:

– Только за год в Тюменскую область вложено почти 437 млрд рублей, реализовано 311 проектов. Сегодняшние соглашения — это не просто формальность, а шаг к укреплению деловых связей, созданию кооперационных цепочек и быстрому отклику на вызовы инвестиционной повестки, – подчеркнул он.

Среди ключевых направлений сотрудничества – обмен опытом в сфере привлечения инвестиций, совместное продвижение проектов, организация бизнес-миссий и деловых мероприятий, обмен лучшими практиками управления и обучения инвестиционных команд, а также развитие межрегиональных кооперационных связей и создание новых точек роста для регионов.

Подписание соглашений стало важным событием, открывающим новые возможности для расширения деловых контактов и укрепления экономического потенциала Тюменской области.