Югорский бизнес сможет мгновенно рассчитываться через СБП на почте

Югорские компании, как и другие представители бизнеса в стране, могут мгновенно рассчитываться через систему быстрых платежей на почте. Проект официально запустили на ПМЭФ-2025, официальное соглашение подписали член правления ВТБ Виталий Сергейчук и первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.

Перед официальным запуском решение прошло успешное тестирование в 17 регионах, и к новому сервису подключились уже более 65 тысяч компаний.

«После успешного тестирования было принято решение о масштабировании сервиса на всю страну. Быстрые расчеты между компаниями являются важным фактором для эффективного развития экономики», — заявил Виталий Сергейчук.

«Результаты пилотного запуска подтвердили высокую востребованность совершения мгновенных платежей по ссылке или QR-коду», — добавил Максим Цыпин.