​МВД России просит упростить доступ к банковской информации

Министерство внутренних дел России нуждается в дополнительных инструментах для оперативной борьбы с мошенничеством, заявил начальник уголовно-правового управления МВД Алексей Плотницкий на заседании в Совете Федерации. В частности, ведомство добивается права на ускоренную приостановку движения средств по банковским счетам и более оперативного доступа к информации из кредитных организаций, сообщает «КоммерсантЪ».

«Органам внутренних дел необходимо максимально быстро блокировать движение денежных средств по делам, связанным с IT-преступлениями. Сейчас такой возможности у нас нет. Получение согласия через прокуратуру или суд занимает дни, а не часы», — отметил Плотницкий (цитата по ТАСС).

При этом он подчеркнул, что инициатива МВД не направлена против банковской тайны. По его словам, наибольшее количество утечек персональных данных происходит не из госструктур, а из самих банков, и добавил, что правоохранители нередко сталкиваются с затягиванием сроков предоставления запрошенной информации — ответов по банковским счетам могут не поступать месяцами.

МВД надеется, что доступ к банковской информации и возможность быстрой блокировки подозрительных транзакций помогут эффективнее противодействовать мошенникам.