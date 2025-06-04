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​Сделки с недвижимостью в России можно будет совершать при помощи биометрии

Госдума одобрила использование биометрии при сделках с недвижимостью

​Сделки с недвижимостью в России можно будет совершать при помощи биометрии
Фото pixabay.com

Государственная дума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) при осуществлении сделок с недвижимым имуществом. Поправки будут внесены в закон «О государственной регистрации недвижимости».

Документ был внесён в парламент в декабре 2024 года и принят в первом чтении в феврале 2025 года. Новый порядок вступит в силу с 1 июля 2026 года — время до этого момента отведено на техническую подготовку информационных систем Росреестра.

Согласно положениям законопроекта, при подаче документов на регистрацию прав на недвижимость можно будет использовать не только усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП), но и идентификацию через ЕБС. Это позволит подписывать электронные заявления и прилагаемые документы без необходимости внесения специальной отметки в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), как это требовалось ранее при использовании электронной подписи.

Запись в ЕГРН о применении УКЭП больше не понадобится, если личность заявителя подтверждена через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) с использованием биометрических данных. Таким образом, взаимодействие с Росреестром станет доступным полностью онлайн — без визита к нотариусу или в МФЦ, в том числе и для заключения договоров купли-продажи недвижимости.

В пояснительной записке к закону отмечается, что нововведение направлено на упрощение процесса оформления прав на недвижимость, повышение удобства для граждан и юридических лиц, а также сокращение сроков учётно-регистрационных действий.

Ожидается, что использование ЕБС в этой сфере снизит число случаев мошенничества, связанных с подделкой документов, и повысит безопасность сделок. Кроме того, биометрическая идентификация облегчит процедуру регистрации прав собственности для граждан, проживающих в удалённых регионах или за пределами России.


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04 июня в 18:05, просмотров: 846, комментариев: 0
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