Губернатор Югры прокомментировал ситуацию крушения мостов в Брянской и Курской областях

Вечером 31 мая и в ночь на 1 июня в Брянской и Курской областях произошли подрывы мостов, по которым в этот момент проходили поезда. В результате ЧП в Брянской области погибли семь человек, еще не менее 71 получили ранения. В Курской области пострадали три члена поездной бригады. Об этом сообщает «Российская газета».

«В Брянске ЧП произошло 31 мая в 22.50 на железнодорожном перегоне Выгоничи – Пильшино, примерно в пяти километрах от райцентра Выгоничи. В этом месте двухполосная трасса А240, ведущая из Брянска в Гомель, круто поднимается на холм, на верхушке которого и находится путепровод. Обломки моста упали на железную дорогу, когда тут проходил поезд № 86 Климов – Москва», – передают в источнике.

С рельсов сошли локомотив и два первых вагона. В составе находились 388 пассажиров. Спасатели до глубокой ночи извлекали людей из искореженных вагонов, пострадавших осматривали медики, затем доставляли в пункты временного размещения. На месте работали 16 бригад скорой помощи и медицины катастроф, добавили в издании.

В Брянской области объявлен трехдневный траур – 2, 3 и 4 июня.

В ночь на 1 июня аналогичный случай произошел в Курской области — на перегоне Остапово – Михайловский Рудник под Железногорском рухнул железнодорожный мост во время прохождения грузового поезда. Локомотив и три вагона упали на автодорогу. Все члены поездной бригады были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. У одного из машинистов – множественные переломы и ушибы.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела по обоим происшествиям в центральный аппарат ведомства.

Соболезнования жителям Брянской и Курской областей выразил губернатор Югры Руслан Кухарук.

«Подобные удары по мирным людям и социальным объектам – попытка посеять страх и панику. Мы обязаны сделать все возможное, чтобы сохранить единство страны и защитить наши семьи. Югра скорбит вместе с Брянской и Курской областями. Соболезнуем всем, кто потерял родных и близких. Скорейшего выздоровления пострадавшим. Югра рядом и готова оказать необходимую поддержку».