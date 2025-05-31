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​В общественном транспорте Тюменской области могут появиться кнопки «Тревога»

В тюменских автобусах могут появиться кнопки экстренного вызова помощи

​В общественном транспорте Тюменской области могут появиться кнопки «Тревога»
ГУСТО

Заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов провёл рабочее совещание с представителями транспортных компаний и сотрудниками Управления Росгвардии региона, посвящённое вопросу безопасности в общественном транспорте.

Инициатива об оснащении автобусов тревожными кнопками поступила от Росгвардии. Это позволит в экстренных ситуациях оперативно вызывать помощь силовиков.

– В нашем регионе подобных инцидентов, требующих вмешательства Росгвардии, немного, но идея перспективная. Особенно актуальна она для случаев выявления безбилетных пассажиров, — отметил Сергей Шустов.

По итогам 2024 года в Уральском федеральном округе сотрудники Росгвардии обеспечивали охрану 605 единиц автотранспорта. На данный момент тревожные кнопки установлены на специализированных автомобилях Станции скорой медицинской помощи Тюменской области.

Жители региона могут высказать своё мнение о необходимости таких кнопок в автобусах, приняв участие в опросе в официальном Telegram-канале по ссылке. Ваше мнение поможет принять решение по внедрению новых мер безопасности.


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Сегодня в 19:02, просмотров: 209, комментариев: 0
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