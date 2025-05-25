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​В Тюменской области приводят в порядок дороги, ведущие к социальным объектам

В Тюменской районе начался ремонт дорог по нацпроекту

​В Тюменской области приводят в порядок дороги, ведущие к социальным объектам
Пресс-служба Главы Тюменского района

В Тюменской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» начнется ремонт дорог, ведущих к важным социальным объектам.

Так, в Тюменском районе особое внимание уделят дороге в деревне Янтык, где приведут в нормативное состояние улицы Молодежную и Мусы Джалиля общей протяжённостью около 1,2 км.

– Обе улицы ведут к дому культуры, противопожарному посту и к местной школе. Кстати, школа в Янтыке открылась в прошлом году после капитального ремонта. Сотни учеников и их родителей смогут оценить как преобразится дорога. Летом школа станет основной базой оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. Большинство детей приезжают в лагерь на велосипедах и средствах индивидуальной мобильности: самокатах и роликах. Качественное дорожное покрытие – один из главных аспектов безопасного пути до школы, – рассказали в пресс-службе Главного управления строительства Тюменской области.

В регионе в этом сезоне планируется отремонтировать порядка 290 километров региональных дорог. Эта цифра ежегодно растет, что свидетельствует о приоритетном внимании, уделяемом правительством региона развитию транспортной инфраструктуры. Для сравнения, в прошлом году было отремонтировано около 250 километров дорог.


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Сегодня в 14:20, просмотров: 73, комментариев: 0
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