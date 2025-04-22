Соцфонд перечислит некоторым россиянам пенсии за май досрочно

Пенсионеры, которые получают выплаты через банк в начале месяца, получат пенсию за май досрочно ‒ до 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России.

Досрочная выплата касается всех видов пенсий: страховых, социальных, накопительных, по старости и инвалидности. Кроме того, если вместе с пенсией гражданин получает другие выплаты от Соцфонда, они также поступят заранее на тот же счет.

«Начиная с 6 мая доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику. Пенсионеры, которым выплаты доставляет «Почта России», получат деньги за май в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 мая. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 25 мая», ‒ указали в сообщении.

Ранее отделение СФР опубликовало график выплат пособий и пенсий в апреле.