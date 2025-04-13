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​Пользователям WhatsApp на Windows рекомендовали срочно обновить приложение из-за опасной уязвимости

В десктопной версии WhatsApp нашли опасную уязвимость

​Пользователям WhatsApp на Windows рекомендовали срочно обновить приложение из-за опасной уязвимости
Фото: ru.freepik.com

Пользователям десктопной версии мессенджера WhatsApp для Windows рекомендуется срочно установить последнее обновление. Причина – серьезная уязвимость безопасности, которую выявила компания Meta (организация, деятельность которой признана экстремистской и запрещенной в России), сообщает телеграм-канал «Вестник Киберполиции России».

Речь идет об уязвимости с идентификатором CVE-2025-30401, связанной с подменой типа файлов. Злоумышленник может отправить вредоносное вложение, замаскированное под безобидный документ или изображение. При открытии такого файла внутри мессенджера может произойти незаметный запуск вредоносной программы.

Уязвимость уже устранена в обновлении WhatsApp версии 2.2450.6. Если у вас установлена более ранняя версия, в МВД настоятельно рекомендуют обновить приложение вручную или включить автоматическое обновление.

Это не первый случай обнаружения опасных уязвимостей в десктопной версии WhatsApp. Ранее разработчики устраняли аналогичные проблемы, при которых вредоносные файлы с расширениями .py и .php могли запускаться автоматически при определенных условиях.

Кроме того, WhatsApp нередко становился целью кибершпионских атак. В 2024 году были зафиксированы случаи установки шпионских программ Graphite и Pegasus через найденные уязвимости.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 159, комментариев: 0
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