Колонизация космоса начнется с изучения Луны

Пилотируемые полеты в дальний космос станут реальностью лишь через три-четыре поколения. Об этом заявил вице-президент РАН Сергей Чернышев в интервью РИА Новости.

«Хочу еще раз подчеркнуть важность медико-биологических исследований на Российской орбитальной станции с полярной орбитой, в условиях, которые максимально приближены к условиям Луны и планет, или совсем дальнего космоса, который, наверное, через три-четыре поколения будет доступен для человечества», – сказал Чернышев.

По его словам, для подготовки к таким миссиям и возможному переселению необходимо углубленно изучить Луну, особенно ее ресурсы – минералы и ледяные отложения, то есть воду. Полученный из нее водород можно использовать в качестве топлива, а кислород – для дыхания.

Ученый также отметил, что изучение Луны станет первым шагом к созданию лунной базы и подготовке миссий на Марс, Венеру и астероиды.