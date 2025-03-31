МВД России опубликовало гендерную статистику по ДТП за 2024 год

В 2024 году мужчины-водители стали участниками почти 100 тысяч ДТП в России. Женщины попадали в аварии в пять раз реже − около 18 тысяч случаев, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Госавтоинспекции МВД.

Так, количество аварий с участием мужчин-водителей выросло на 4,5 тысячи по сравнению с 2023 годом. У женщин рост составил 1,2 тысячи случаев. При этом, как уточняют в МВД, женщины реже нарушают ПДД, но чаще ошибаются при маневрах.

Кроме того, мужчины чаще становятся жертвами серьезных ДТП, передает издание. В 2024 году больше всего погибших − в возрасте от 30 до 50 лет. По информации ведомства, мужчины чаще водят машины по работе и в личное время, ведут себя на дорогах рискованно, превышают скорость и не всегда соблюдают дистанцию. Также они чаще садятся за руль в нетрезвом виде и управляют мотоциклами, где риск погибнуть выше.

«Еще одним фактором является управление транспортным средством в состоянии опьянения, что недопустимо и значительно снижает скорость реакции, а также способность принимать решения за рулем. Кроме того, мужчины чаще управляют мотоциклами, где вероятность смертельного исхода при аварии выше. Даже в пожилом возрасте мужчины продолжают активно передвигаться на автомобилях, что также увеличивает их долю среди жертв ДТП», − объяснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Среди женщин чаще всего погибают в ДТП те, кому от 35 до 49 лет. В МВД объясняют это тем, что в этом возрасте они активно пользуются машиной.