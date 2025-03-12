Дилеры начали выдавать Lada Vesta с новой 6-ступенчатой коробкой передач

Дилеры начали выдавать россиянам автомобили Lada Vesta с новой коробкой переключения передач. Например, в Санкт-Петербурге в ДЦ «Прагматика» покупатель приобрел SW Cross в комплектации Enjoy, сообщает «Российская газета».

«По словам коммерческого директора сети дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, новинка с 6-ступенчатой «механикой» может занять около 50% продаж в линейке Lada Vesta с двигателями 1,8 литра», – передают в источнике.

Стоимость седана с новой коробкой начинается от 1 796 000 рублей за комплектацию Enjoy, а версия Techno обойдется в 1 961 000 рублей. Кросс-версии предлагаются по цене 1 914 000 и 2 072 000 рублей.

Передаточные числа новой коробки передач оптимизированы для экономии топлива и динамичного разгона. Максимальная скорость автомобиля возросла до 187-189 км/ч в зависимости от кузова, а разгон до 100 км/ч теперь занимает 10,6 секунды – это лучший показатель в семействе Vesta.