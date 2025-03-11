Тюмень расширяется: новые улицы и жилье появились в районе Алебашево

В Тюмени введены в эксплуатацию две новые автодороги – улицы Тимофея Кармацкого и Разведчика Кузнецова. Эти объекты построены в рамках национального проекта по программе «Стимул», рассказали в Главном управлении строительства Тюменской области.

Строительство дорог в районе озера Алебашево началось в 2022 году в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда». При строительстве применялись современные технологии для стабилизации грунта из-за болотистой местности.

В этой части города также появились улицы Евгения Войнова, Братьев Бондаревых, Ивана Чистякова и Пожарных и Спасателей.

Автодорога по улице Тимофея Кармацкого имеет протяженность 1,8 км. Помимо проезжей части, в районе благоустроили тротуары, велодорожки, установили светофоры, системы освещения и ливневую канализацию.

– Строительство улично-дорожной сети завершено в рамках реализации проекта «Жилой район Алебашево в границах улиц: Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – р. Тура», что, начиная с 2022 года, позволило обеспечить ввод 216,7 тыс. кв. м жилья по проекту, – отметила руководитель Проектной дирекции Минстроя России Дина Сафиуллина.

С начала реализации программы «Стимул» в Тюменской области введено в эксплуатацию 14 автомобильных дорог, что простимулировало девелоперов построить с 2020 года более 0,76 млн «квадратов» жилья.