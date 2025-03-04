Россияне подали 1,7 млн заявлений на самозапрет кредитов

С 1 марта на Госуслугах заработал сервис самозапрета на кредиты и займы, за первые два дня его подключили 1,7 миллиона человек. Средний возраст заявителей – 53 года, сообщила пресс-служба Минцифры.

Слово «самозапрет» стал самым популярным запросом у Робота Макса, который уже провел 3,4 миллиона консультаций по этой теме.

Чаще всего заявления подавали в Москве (351 тыс.), Санкт-Петербурге (143,9 тыс.), Московской области (112,3 тыс.), Краснодарском крае (69,3 тыс.) и Свердловской области (50,5 тыс.).

После подачи заявления в кредитной истории появляется специальная отметка. Если она есть, банки и микрофинансовые организации обязаны отказать в выдаче кредита или займа.