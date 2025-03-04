В России железнодорожные билеты для детей до 18 лет могут вдвое подешеветь

В 2025 году в России могут ввести круглогодичную 50-процентную скидку на ж/д билеты для детей до 18 лет. Льгота будет действовать без необходимости предоставления справки из школы, сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на заседании президиума Совета законодателей.

«В текущем году мы планируем перейти на предоставление круглогодичной льготы в размере 50% от взрослого тарифа на проезд железнодорожным транспортом в дальнем следовании всем детям гражданам России до 18 лет. Для этого разработан соответствующий проект постановления правительства, который уже сейчас в аппарате», – заявил министр транспорта.

По его словам, проект постановления выйдет в ближайшие две недели.