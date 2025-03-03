В Тюменской области дан старт проекту «Отечественные решения»

Тюменская область активизирует переход на российское программное обеспечение. Состоялось первое заседание рабочей группы «Отечественные решения», созданной для координации усилий органов власти, местного самоуправления, подведомственных учреждений и IT-компаний в этой сфере.

Основная цель регионального проекта – переход ключевых отраслей экономики на отечественные разработки для повышения эффективности и снижения зависимости от импортных решений. Одной из главных задач рабочей группы является разработка и утверждение регионального плана по импортозамещению.

Участники заседания отметили, что в Тюменской области уже накоплен положительный опыт использования российского ПО. За последние годы протестировано множество отечественных программных продуктов, включая операционные системы, офисные пакеты и антивирусы. Проект «Отечественные решения» призван усилить работу в этом направлении.

– По планам на период с 2025 до 2030 года предусмотрено достижение 50 контрольных точек, из них 10 в 2025 году. В рамках регионального проекта «Отечественные решения» установлен показатель «Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации». До конца текущего года предстоит достичь значения не менее 95,28%, – рассказали в департаменте информатизации Тюменской области.

В декабре 2024 года тюменский департамент и Минцифры России заключили соглашение о реализации на территории Тюменской области регионального проекта «Отечественные решения» в рамках нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Новый нацпроект пришел на смену национального проекта «Цифровая экономика».