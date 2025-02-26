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​Инвестиционный стандарт Тюменской области получил положительные отзывы от бизнеса

Бизнес и власть в Тюмени обсудили улучшение инвестиционного климата

​Инвестиционный стандарт Тюменской области получил положительные отзывы от бизнеса
Фото: admtyumen.ru

Представители бизнеса Тюменской области дали высокую оценку региональному инвестиционному стандарту во время рабочей встречи, организованной Инвестиционным агентством Тюменской области при участии Торгово-промышленной палаты и «Деловой России». Мероприятие состоялось 26 февраля 2025 года.

Главной темой обсуждения стали эффективность существующего инвестиционного стандарта и возможности для его дальнейшего совершенствования. Предприниматели отметили положительное влияние элементов стандарта на ведение бизнеса в регионе и внесли предложения по улучшению Инвестиционной карты Тюменской области.

Особое внимание было уделено оптимизации взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями и повышению узнаваемости и востребованности инструментов, предусмотренных региональным стандартом.

По словам советника генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Елены Бражник, важной частью встречи стало обсуждение нового механизма обратной связи «ЦУР-Бизнес.72», запущенного в сентябре 2024 года. Этот онлайн-сервис на портале «Госуслуги» позволяет предпринимателям оперативно получать ответы на вопросы, связанные с инвестиционной и предпринимательской деятельностью. С момента запуска сервисом воспользовались уже более 140 предпринимателей.

Участники встречи подчеркнули важность регулярного проведения подобных мероприятий для поддержания эффективного диалога между бизнесом и властью, что способствует улучшению инвестиционного климата в Тюменской области.


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Сегодня в 19:43, просмотров: 114, комментариев: 0
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