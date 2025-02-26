Тюменские предприятия участвуют в Kazan Truck Expo

Тюменская делегация во главе с директором департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Анатолием Картухиным принимает участие в деловой программе Координационного совета по промышленности при Минпромторге РФ, проходящем в Республике Татарстан. Главная тема мероприятия – развитие производства автомобильных компонентов.

Одним из ключевых событий является выставка Kazan Truck Expo, где представлен специализированный стенд Тюменской области, организованный при поддержке ТПП Тюменской области. Ряд тюменских предприятий-производителей автокомпонентов демонстрируют свою продукцию, сообщили в информационном центре правительства региона.

Ожидается, что министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов посетит выставку и ознакомится с представленными экспозициями.

В рамках выставки запланированы «Дни поставщика» для таких крупных компаний, как ПАО КАМАЗ, ПАО СОЛЛЕРС и АО «Ремдизель", где тюменские предприятия смогут презентовать свои возможности для сотрудничества.

– Это важнейшая профильная площадка, позволяющая сверить вопросы развития промышленного производства, федеральные меры поддержки и новации в данном направлении, – отметил Анатолий Картухин.