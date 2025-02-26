Телефонные аферисты маскируются под экспертов на тематических форумах в интернете

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана – теперь они используют форумы, где пользователи обсуждают, как защититься от аферистов. Об этом сообщает ВТБ, передает РБК.

Схема выглядит так: после звонков мошенников жертва начинает искать в интернете информацию о том, как избежать подобных атак. Она заходит на тематические форумы и читает комментарии. Среди них могут оказаться сообщения от самих злоумышленников. Они утверждают, что человек действительно столкнулся с мошенниками и ему нужно срочно «спасти» свои деньги. В итоге, следуя их инструкциям, пользователь сам переводит средства на подставные счета.

В ВТБ призвали «включать голову», критично относиться к подобным ситуациям и помнить, что деньги остаются в безопасности только на банковском счете владельца.

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