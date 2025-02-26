Телефонные аферисты маскируются под экспертов на тематических форумах в интернете

Телефонные мошенники нашли новый способ обмана – теперь они используют форумы, где пользователи обсуждают, как защититься от аферистов. Об этом сообщает ВТБ, передает РБК.
Схема выглядит так: после звонков мошенников жертва начинает искать в интернете информацию о том, как избежать подобных атак. Она заходит на тематические форумы и читает комментарии. Среди них могут оказаться сообщения от самих злоумышленников. Они утверждают, что человек действительно столкнулся с мошенниками и ему нужно срочно «спасти» свои деньги. В итоге, следуя их инструкциям, пользователь сам переводит средства на подставные счета.
В ВТБ призвали «включать голову», критично относиться к подобным ситуациям и помнить, что деньги остаются в безопасности только на банковском счете владельца.
Как не попасться на уловку – инструкция от siapress.ru
- Не доверяйте случайным советам на форумах – мошенники могут выдавать себя за экспертов.
- Не переводите деньги «для защиты» – банки не предлагают таких операций.
- Ставьте под сомнение любые слова случайных людей, которые вам звонят. Проверяйте информацию только у официальных источников – на сайте банка или через горячую линию.
- Игнорируйте угрозы и срочные требования – мошенники часто давят на страх и спешку.
- Не передавайте личные данные и коды из SMS – сотрудники банка никогда их не запрашивают.
- Прочитайте нашу большую статью о телефонных и не только мошенниках. В ней мы рассказали о популярных способах обмана, методах защиты, взяли комментарий эксперта-психолога и опубликовали диалоги жертв с мошенниками.