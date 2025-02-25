​В Тобольске начали строить новую поликлинику

В Тобольске дан старт строительству новой поликлиники, которая станет частью Областной больницы № 3 и значительно улучшит доступность медицинской помощи для жителей подгорной части города. Первая свая была забита в торжественной обстановке. В событии принял участие главный врач Областной больницы № 3 Дмитрий Бойко. Проект реализуется в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения», сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Новый объект площадью 1200 квадратных метров будет отличаться продуманной организацией пространства:
В новой поликлинике будут размещены:
– Новая поликлиника станет важным шагом в организации медицинской помощи в Тобольске. Это не только удобство и комфорт для пациентов, но и повышение качества медицинского обслуживания. Открытие этого объекта станет значимым событием для жителей нижнего посада, – подчеркнул Дмитрий Бойко.