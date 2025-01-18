Авиакомпании объявили о новых маршрутах из России за границу

В 2025 году в российских аэропортах откроются новые маршруты за границу. Прямые рейсы свяжут Казань с китайским островом Хайнань, Санкт-Петербург с Брестом, а Уфу – с Пхукетом.

Казань – Китай

С 18 февраля по 28 марта китайская авиакомпания Beijing Capital Airlines запустит прямые рейсы из Казани в курортный остров Хайнань, передает «Бизнес Online».

График полетов уже опубликован, однако стоимость билетов остается неизвестной.

Санкт-Петербург – Брест

Авиакомпания Белавиа с 2 апреля запускает регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Брестом. Время в пути составит 1 час 50 минут. Самолеты будут летать по средам и субботам, передает brestcity.ru.

– Вылет из Санкт-Петербурга – 18:55, прилет в Брест – 20:40.

– Вылет из Бреста – 16:15, прилет в Санкт-Петербург – 18:05.

Стоимость билетов начинается от 106 евро туда-обратно по тарифу «Лайт».

Уфа – Пхукет

С 17 января авиакомпания Red Wings совместно с туроператорами открывает программу полетов из Уфы в Пхукет, передает «АвиаПорт».

Рейсы будут выполняться с интервалом 10-11 дней на самолетах Boeing 777-200. Время в пути составит 8 часов 15 минут.