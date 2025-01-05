На курорте в Сочи образовалась длинная очередь из туристов

В первые дни 2025 года в Сочи образовались огромные очереди из туристов. По данным местных властей, только встретить Новый год на курорт приехали почти 120 тысяч туристов, сообщает местное издание «Блокнот».

По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, загрузка горного кластера в 2025 году выше обычного. Причем туристы продолжают прибывать.

«Сначала стояли в пробке в Адлере, в пробке Красной Поляны, затем в очереди на «Олимпию» и другие подъемники, потусовались 15 минут на пике 2 320 метров и встали в очередь на спуск, чтобы попасть в пробку в обратном направлении», – прокомментировал актуальную ситуацию на горнолыжном курорте «Роза Хутор» один из отдыхающих изданию «Блокнот».

Однако, администрация ГК пытается регулировать поток приезжих: 3 января из-за большого спроса ввели ограничения на прогулочные билеты.