Закон об усилении контроля за мигрантами в РФ начнет действовать в марте

С 5 марта в России вступит в силу закон, позволяющий полицейским заходить в жилье и другие помещения, где фактически проживают мигранты, попавшие под режим высылки. Об этом сообщает ТАСС.

«Сотрудники МВД также смогут осуществлять наблюдение за иностранными гражданами в этом режиме, в том числе с использованием технических средств. Это норма касается также физических и юридических лиц, оказывающих таким иностранцам «содействие в пребывании на территории РФ». Полиция будет иметь право использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем, работающих в системе распознавания лиц», – передают в источнике.

Напоминаем, нелегальным мигрантам в России дали время до 30 апреля – либо легализоваться, либо уехать.