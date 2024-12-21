В РПЦ назвали грехом загадывание желания на Новый год и Рождество

В России традиция загадывать желания на Новый год и Рождество имеет языческие корни, поэтому с точки зрения православия считается грехом. Об этом заявил иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит) в разговоре с «Общественной службой новостей».

«С точки зрения православного христианства, [загадывание желаний] – это суеверие, которое никакого отношения к Церкви не имеет. У этого явления есть очень древние корни. Оно идет еще с языческих времен и относится к гаданиям, хотя сейчас превратилось в простое загадывание желаний», – сказал Феодорит.

По словам священнослужителя, традиция загадывания желаний не так страшна, если делать это в формате шутки или игры. Однако вера в серьезность такого обряда и сравнивание его с религиозным и божественным – означает отказ от христианства и приравнивается к греху.