Финал «Кубка РТК» состоялся в Сочи

Первое место занял тюменский участник соревнований по экстремальной робототехнике «Кубок РТК». В финале, который прошел в Сочи с 27 по 29 ноября, приняли участие 62 команды из России и Беларуси. Об этом сообщает департамент информатизации Тюменской области.

В финальных соревнованиях в номинации «Искатель» боролись 33 команды. По итогам чемпионата в этой номинации первое место занял Дмитрий Зубарев из команды DIMON1K$ Центра робототехники и АСУ Тюменской области. В своем лучшем заезде победитель набрал 615 баллов.

От Тюменской области на соревнованиях были представлены восемь команд. Школьники из Тюменской области ежегодно становятся призерами финала соревнований «Кубок РТК». Мероприятия проводится в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

«Наши юные робототехники уже не первый год держат высокую планку на всероссийских соревнованиях "Кубка РТК". Это показывает профессионализм ребят и растущие цифровые навыки. Поздравляю команду-победителя, а также всех, кто выступил на финале от региона. Уверен, вас впереди ждут новые свершения и победы!», – поздравил тюменских финалистов директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.