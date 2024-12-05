Ранчо «Красный олень» открыто в Армизонском районе

В Тюменской области открылся новый туристический комплекс в Армизонском районе. Помощь компании при реализации проекта оказало Инвестиционное агентство, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Объём инвестиций в проект составил 60 млн рублей, в новом туркомплексе создано 5 рабочих мест. Инвестиционное агентство Тюменской области помогло решить вопросы подключения линии электропередач к объекту и выделения земельных участков под строительство вольеров для редких животных. Ускорить реализацию проекта позволила финансовая поддержка в виде инвестиционного займа по льготной ставке.

Ранчо «Красный олень» расположен в лесном массиве на берегу озера. На территории находятся гостевой дом, баня, площадка с уличными спортивными тренажёрами, оборудованы беседки, мангальная зона, есть зарыбленный искусственный пруд, на берегу озера – пристань, оборудованы прогулочные дорожки.

«Чистый воздух, уникально сохраненная природа вокруг комплекса – притягивают сюда и охотников, и туристов. Еще это отличное место отдыха для семей с детьми – на территорию комплекса завезены редкие животные: благородный олень, косуля, пятнистый олень, лось, лошади, марал. Все эти красоты делают ранчо «Красный олень» уникально сказочным», – отмечает директор фирмы «Престиж Лайт» Юлия Глазунова.