16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  99,4215   EUR  106,3040  

Новости

Больше новостей
Вы боялись заразиться ВИЧ?
Комментировать
0
Вы вовремя оплачиваете счета за электричество?
Комментировать
0
Больше опросов

​Новый туристический комплекс появился в Тюменской области

Ранчо «Красный олень» открыто в Армизонском районе

​Новый туристический комплекс появился в Тюменской области
Фото: vk.com/tmninvest

В Тюменской области открылся новый туристический комплекс в Армизонском районе. Помощь компании при реализации проекта оказало Инвестиционное агентство, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Объём инвестиций в проект составил 60 млн рублей, в новом туркомплексе создано 5 рабочих мест. Инвестиционное агентство Тюменской области помогло решить вопросы подключения линии электропередач к объекту и выделения земельных участков под строительство вольеров для редких животных. Ускорить реализацию проекта позволила финансовая поддержка в виде инвестиционного займа по льготной ставке.

Ранчо «Красный олень» расположен в лесном массиве на берегу озера. На территории находятся гостевой дом, баня, площадка с уличными спортивными тренажёрами, оборудованы беседки, мангальная зона, есть зарыбленный искусственный пруд, на берегу озера – пристань, оборудованы прогулочные дорожки.

«Чистый воздух, уникально сохраненная природа вокруг комплекса – притягивают сюда и охотников, и туристов. Еще это отличное место отдыха для семей с детьми – на территорию комплекса завезены редкие животные: благородный олень, косуля, пятнистый олень, лось, лошади, марал. Все эти красоты делают ранчо «Красный олень» уникально сказочным», – отмечает директор фирмы «Престиж Лайт» Юлия Глазунова.


нравится (0) не нравится (0)
05 декабря в 15:47, просмотров: 385, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733201072"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733770784"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/cBihKNslFYxojDnTXHs7CJHcJQRgjnwdkPLTJEhDY5pbNV04IxshzNenC93eaMa6EzGdmBdV+mVxDe10SCJzat7YZFQ94e2BrTQmIScLN87C1ysWSm6UzE1+baNOC5q"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/cBihKNslFYxojDnTXHs7CJHcJQRgjnwdkPLTJEhDY5pbNV04IxshzNenC93eaMa6EzGdmBdV+mVxDe10SCJzat7YZFQ94e2BrTQmIScLN87C1ysWSm6UzE1+baNOC5q"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1f5bcee86c135e3278b90d2fdd7adf8e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje8ieHy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-03 09:44:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-09 23:59:44"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#340 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733201072"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733770784"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/cBihKNslFYxojDnTXHs7CJHcJQRgjnwdkPLTJEhDY5pbNV04IxshzNenC93eaMa6EzGdmBdV+mVxDe10SCJzat7YZFQ94e2BrTQmIScLN87C1ysWSm6UzE1+baNOC5q"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/cBihKNslFYxojDnTXHs7CJHcJQRgjnwdkPLTJEhDY5pbNV04IxshzNenC93eaMa6EzGdmBdV+mVxDe10SCJzat7YZFQ94e2BrTQmIScLN87C1ysWSm6UzE1+baNOC5q"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1f5bcee86c135e3278b90d2fdd7adf8e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje8ieHy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-03 09:44:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-09 23:59:44"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#340 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#347 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1733201072"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1733770784"
    ["follow_link"]=>
    string(147) "/adv_follow/hash?q=/cBihKNslFYxojDnTXHs7CJHcJQRgjnwdkPLTJEhDY5pbNV04IxshzNenC93eaMa6EzGdmBdV+mVxDe10SCJzat7YZFQ94e2BrTQmIScLN87C1ysWSm6UzE1+baNOC5q"
    ["view_link"]=>
    string(145) "/adv_view/hash?q=/cBihKNslFYxojDnTXHs7CJHcJQRgjnwdkPLTJEhDY5pbNV04IxshzNenC93eaMa6EzGdmBdV+mVxDe10SCJzat7YZFQ94e2BrTQmIScLN87C1ysWSm6UzE1+baNOC5q"
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "103"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "40"
      ["name"]=>
      string(35) "Филармония (С1 деск)"
      ["link"]=>
      string(19) "https://www.sfil.ru"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "1f5bcee86c135e3278b90d2fdd7adf8e.gif"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnje8ieHy"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(88) "МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-12-03 09:44:32"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-12-09 23:59:44"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "103"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#343 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#340 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#332 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy реклама на siapress.ru
МАУ «Сургутская филармония». ИНН8602003324. erid:2SDnje8ieHy реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Москвичка пыталась вернуть похищенные деньги по кодовому слову «Чиназес» 497
  2. В России репетиторство планируют заменить бесплатными услугами 440
  3. Пассажиры, опоздавшие на авиарейс, смогут воспользоваться обратным билетом 419
  4. ​В Сургуте перекроют движение на проспекте Ленина 372
  5. В ХМАО водитель «Камаза» спровоцировал ДТП с пострадавшим 367
  6. ​Минздрав может сократить больничные до трех дней 365
  7. ​В Сургуте построят новые транспортные развязки 361
  8. ​Новые дороги, мосты, кванториумы и еще один перинатальный центр – о чем Руслан Кухарук поговорил с югорчанами 355
  9. ​В столице Югры можно будет увидеть и попробовать всё разнообразие продуктов от местных производителей 334
  10. «Диогены XX века»: история «ЦУБиков», которая стала легендой Севера 328
  1. ​В Сургуте растет число брошенных автомобилей 2136
  2. ​В Сургуте во Дворце торжеств появились два арт-объекта 1900
  3. Миллиарды рублей на развязки в Сургуте будут успешно потрачены, но с пробками ситуация едва ли улучшится 1517
  4. ​Итоги дорожной кампании в Сургуте – 2024. Что сделано и что впереди? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1338
  5. ​Около 4 000 светодиодных светильников установили в Сургуте 1337
  6. ​Югра во второй раз вошла в число самых читающих регионов России 1258
  7. Бездомные захватили многоэтажку в Нижневартовске 1210
  8. В Нижневартовске увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами 1205
  9. ​В Югре обсудили меры по повышению финансовой грамотности граждан 1156
  10. ​За фреску − зачет 1145
  1. ​Цены взлетят: какие продукты и услуги подорожают в России в 2025 году? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 11279
  2. ​Полвека в нефтяной отрасли 6250
  3. ​В Подмосковье подросток зарубил мать топором после ссоры 5408
  4. ​Умер экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин 3829
  5. В Сургуте откроется популярный магазин косметики 3544
  6. ​Вершина человеческого счастья 3191
  7. Сургутян предупреждают о группе попрошаек с навыками гипноза 3161
  8. Гаражи уродуют город, но над ними можно надстроить общественные пространства 3028
  9. ​Какой была Наталья Пархомович? 2648
  10. ​Годы партийного лидерства 2478

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика