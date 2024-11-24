Тюменский завод медицинских изделий запустил работу нового цеха

Тюменский завод медицинских изделий «МИМ» запустил работу нового цеха. В этом году предприятие начало производство медицинских изделий, не имеющих аналогов в России. Об этом сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Предприятие производит современные полимерные однократные медицинские изделия для эндоваскулярной и общей хирургии, проктологии, гинекологии, рентгенодиагностики, оториноларингологии, инфузионной терапии. Инвестиционный проект реализуется при поддержке правительства Тюменской области и Инвестиционного агентства.

На открытии нового цеха завода заместитель губернатора Андрей Пантелеев отметил: «Это пример чистого импортозамещения. Предприятие использует более чем на 80 процентов российское сырье, в том числе - продукцию компании СИБУР. И за счет этих кооперационных цепочек получилось выстроить экономически эффективную модель, производство полного цикла. Уникальность компании «МИМ» еще и в том, что они сами создают свои продукты совместно с тюменскими медиками».

Продукция тюменского завода «МИМ» поставляется во все регионы России, а также в Казахстан, Узбекистан, Армению, Беларусь и Кыргызстан. С запуском нового цеха предприятие планирует расширить линейку выпускаемой продукции.