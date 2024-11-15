Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 3,5 процентных пункта

Сбербанк увеличил ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 процентных пункта. Минимальная ставка теперь составляет 28,1%, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.

«С 15 ноября Сбер повышает ставки по базовым ипотечным программам на 3,5 п. п. в связи с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости ОФЗ. Таким образом, минимальная ставка на «Домклике» по рыночным программам на первичном рынке жилья составит 28,4%, на вторичном – 28,1%», – передают в источнике.

В сообщении дополнили, что по ранее одобренным заявкам клиенты смогут получить кредиты на старых условиях.