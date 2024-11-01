В Тюменской области продолжают восстанавливать трассы, пострадавшие от паводка

Восстановление автодорог, поврежденных в результате сильнейшего в истории региона паводка, – одна из важнейших задач региональных и муниципальных органов власти, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

На заседании президиума областного правительства глава региона подписал два постановления. Более 12 млн рублей выделено на восстановление автодорог Тобольского района – в деревне Савина, селе Бизино и селе Карачино. Свыше 11 млн рублей направлено на ремонт дороги в деревне Большой Остров Ишимского района.

В Тюменской области провели обследование и экспертизу всех участков автодорог и мостов, которые пострадали от паводка. Во время наводнения были подтоплены 134 объекта дорожной инфраструктуры, в том числе 28 мостов. На 108 объектах были обнаружены повреждения конструктивных элементов.

«В результате мы определили приоритетные точки – места, где нет альтернативы для проезда. На восстановление и ремонт этих объектов было выделено более 500 млн рублей. Основные работы завершены. Но чтобы полностью устранить ущерб, потребуется еще порядка 3 млрд рублей. Мы делаем это постепенно, в плановом режиме. Надеемся при этом на поддержку из федерального бюджета», – сообщил губернатор Александр Моор.