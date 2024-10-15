В Тюменской области завершается дорожная кампания

Тюменская область завершает работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в этом году. Только на региональных дорогах в 2024 году благодаря нацпроекту отремонтировано 50 участков, общая протяженность восстановленного покрытия составила почти 180 км. Об этом заявил губернатор Александр Моор.

15 октября завершаются большинство контрактов по нацпроекту. Как отмечают в главном управлении строительства Тюменской области, для дорожных служб сезон выдался непростым. Многие специалисты были задействованы на противопаводковых работах, поэтому с ремонтами стартовали позже обычного.

Однако это не помешало выполнить в срок все запланированные работы. Традиционно при проведении ремонта дорог использовались новые материалы. Так, например, на путепроводах Обхода города Тюмени применяли полимер-металлические деформационные швы, которые повышают комфорт проезда, и органоминеральный слой в основании проезжей части, который значительно снижает продавливание слоёв дорожной одежды.

«Работы по нацпроекту ведутся комплексно. Специалисты ремонтируют проезжую часть, прокладывают тротуары, устанавливают остановочные павильоны и перильные ограждения. Такой подход обеспечивает безопасность дорожного движения и комфорт пешеходов», –подчеркнул глава региона Александр Моор.