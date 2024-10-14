Rocket Forum соберет тюменских подростков

27 октября в Тюменском технопарке состоится мотивационный форум для подростков Rocket Forum. Участников ждет пять с половиной часов познавательных и развлекательных мероприятий, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Организаторам форума удалось в рамках одного мероприятия объединить приятное времяпровождение и пользу для развития. Подростки и их родители смогут найти занятие по интересам и посетить разнообразные площадки.

Программа Rocket Forum очень насыщена. Мотивационные лекции для ребят проведут специалисты, достигшие высоких успехов в различных сферах деятельности. Они поделятся с подростками своими взглядами на жизнь и секретами профессионального мастерства. Для родителей, которые хотят изменить отношения со своими взрослеющими детьми в лучшую сторону, пройдут семинары-тренинги от подростковых и семейных психологов.

Также участников ждут интерактивные площадки: мастерские по профориентации и развитию компетенций, способностей, талантов, финансовых навыков и мастер-классы, дающие возможность попробовать себя в новом деле. Индивидуальные консультации проведут психологи, арт-терапевт, адвокат и другие специалисты. В этот день пройдут благотворительные и экологические акции.

«Подросткам форум поможет лучше узнать себя и сильные стороны своей личности, раскрыть таланты и понять, к чему стремиться и в каком направлении развиваться, а родителям даст уверенность в том, что сложности подросткового периода временные и всё обязательно будет хорошо», – отмечает организатор форума, руководитель семейного проекта «Создавая будущее» Елена Кашкарова.