В Тюмени пройдет форум «КПД»

В Тюмени на втором форуме креативных предпринимателей «КПД» представят стратегию развития креативных индустрий области. Мероприятие пройдет 11 и 12 октября в тюменском Технопарке. В деловую программу включено пять направлений: инструменты развития для креативного предпринимательства, привлечение кадров, партнерство, инвестиции и «Новый облик Тюмени».

Стратегия развития креативных индустрий предполагает, что объем вклада креативных индустрий в экономику страны и области должен вырасти до 2030 года с 3% до 6%. В Тюменской области в 2024 году зарегистрированы более 3,5 тысяч компаний, относящихся к сфере креативных индустрий. На следующий год запланировано проведение исследования, по итогам которого оценят их вклад в экономику региона.

«У нас сильны архитектура, разработка программного обеспечения, рынок рекламы – это все виды креативных индустрий, которые решают прикладные задачи в традиционных сферах экономики. Есть и другие виды, которые пока не являются очень существенными с точки зрения экономики, но очень быстрорастущие – это дизайн одежды, создание медиа-контента, в том числе кино и мультипликация, гастрономия. Это связано с тем, что наш город и регион очень быстро растут. Много потребителей креативного продукта», - отметил генеральный директор Тюменского агентства креативных индустрий Алексай Краев.