В 2025 году власти Приморья введут запрет на работу мигрантов в 41 сфере

Власти Приморья намерены установить в 2025 году запрет на работу мигрантов в некоторых сферах деятельности. Это поможет обеспечить приоритетное право российских граждан на трудоустройство, снизить уровень неформальной занятости и социальной напряженности в обществе, а также обеспечит национальную безопасность региона, говорится на сайте Правительства Приморского края.

«Планируется, что со следующего года запрет коснется 41 вида экономической деятельности в отраслях народного хозяйства: их защищенность критически важна для безопасности жителей Приморья и функционирования систем управления и жизнеобеспечения», – рассказал глава департамента по координации правоохранительной деятельности исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморья Валерий Исаченко.

Речь идет о сферах образования, здравоохранения и социального обеспечения населения, производства лекарственных средств, энерго- и водообеспечения, пассажирских и грузовых перевозок, производства топлива, нефте- и других химических продуктов, курьерской службы, сбора и утилизации отходов и сточных вод.

Сейчас проект постановления губернатора Приморского края проходит процедуру оценки регулирующего воздействия, с помощью которой бизнес может ознакомиться с документом и внести свои предложения и корректировки.

«Участие бизнеса в оценке нормативно правового акта (НПА) обеспечит прямой диалог власти и предпринимательского сообщества до его утверждения, поможет сделать документ удобным и эффективным», – подчеркнул министр экономического развития Приморья Андрей Блохин.

Публичные обсуждения проекта продлятся до 2 ноября текущего года. Ознакомиться с ним, можно на сайте.