В Нижнетавдинском районе начнут перерабатывать текстильные отходы

В Тюменской области появится комплекс по переработке текстильных отходов. Инвестиционный проект в Нижнетавдинском районе реализует компания «ГРОССКО», сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Члены экспертного совета Инвестиционного агентства области поддержали бизнес-идею по созданию инфраструктуры по сбору, обработке и переработке текстильных отходов. При поддержке инвестагентства администрацией Нижнетавдинского района инвестору предоставлен в аренду земельный участок.

Первоначальные вложения по проекту оцениваются в 40 млн рублей. Будет создано 26 новых рабочих мест. На сегодняшний день на объекте уже много сделано: произведена расчистка земельного участка, установлено ограждение, приобретена техника, заключен договор с ресурсоснабжающей организацией о присоединении к электросетям, начато строительство ЛЭП.

«Реализация данного проекта очень своевременна, так как большая часть текстильных отходов, являющихся ценным вторичным ресурсом, отправляется на полигоны ТКО, либо попадает на несанкционированные свалки. Инвестиционный проект решает сразу две задачи – улучшение экологии и импортозамещение», – отмечает генеральный директор компании Дмитрий Афанасьев.