16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,7126   EUR  103,4694  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​В Тюмени проходит спортивный праздник – День здоровья

День здоровья – спортивный праздник для всех тюменцев

​В Тюмени проходит спортивный праздник – День здоровья
vk.com/dfksdo72

28 сентября в Тюмени проходит спортивный праздник – День здоровья. Для тюменцев всех возрастов подготовили различные интерактивные площадки, соревнования, мастер-классы и игровые программы, сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.

Основной локацией мероприятия традиционно стала площадь у мультицентра «Контора пароходства». Торжественное открытие Дня здоровья состоялось в 11:00.

Любители активного образа жизни приняли участие в спортивных мастер-классах и интерактивах, а также в турнирах по шахматам и настольным играм. Для юных участников организованы игровые программы «Тюменская ZAрница» и «Тюменский здоровячок». Также на площади состоился конкурс на самую спортивную команду среди студентов ссузов, вузов и трудовых коллективов.

Спортивные мероприятия в рамках Дня здоровья организованы и в парках областной столицы. Различные активности проходят в экопарке «Затюменский», парке культуры и отдыха «Гилевская роща» и сквере «Комсомольский».

На свежем воздухе для детей прошли игровые программы «Тюменская ZAрница» и «Тюменский здоровячок». А всех желающих пригласили поучаствовать в турнирах по флорболу, стритболу, беговелам, перетягиванию каната, веселых стартах и танцевальном флешмобе. Здесь также состоялись футбольные матчи в рамках спартакиады организаций и предприятий города.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:35, просмотров: 76, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727412333"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1727981980"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=AYgmclfR66t1WthVHvfY0uYNXNTzWe50O603sfM6tfcbjYOACh9JU8cs5p2/xdwSaQUFgbXDeOXG3YGhJ/4oNKUrR5dmGSiBcYV+DWzWmRfbv7s72JSK+fMCNToaPGS92OqiVkT0cTGePe3JRPLSQQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=AYgmclfR66t1WthVHvfY0uYNXNTzWe50O603sfM6tfcbjYOACh9JU8cs5p2/xdwSaQUFgbXDeOXG3YGhJ/4oNKUrR5dmGSiBcYV+DWzWmRfbv7s72JSK+fMCNToaPGS92OqiVkT0cTGePe3JRPLSQQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "149"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "62"
      ["name"]=>
      string(22) "Бахтавар (С1)"
      ["link"]=>
      string(45) "https://kassa-ugra.ru/event/219841#show-order"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "90ab72e4696818db550f539c1d664a1c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjccoZ6a"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(55) "АНО "Бердэм" ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-27 09:45:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-03 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "149"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727412333"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1727981980"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=AYgmclfR66t1WthVHvfY0uYNXNTzWe50O603sfM6tfcbjYOACh9JU8cs5p2/xdwSaQUFgbXDeOXG3YGhJ/4oNKUrR5dmGSiBcYV+DWzWmRfbv7s72JSK+fMCNToaPGS92OqiVkT0cTGePe3JRPLSQQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=AYgmclfR66t1WthVHvfY0uYNXNTzWe50O603sfM6tfcbjYOACh9JU8cs5p2/xdwSaQUFgbXDeOXG3YGhJ/4oNKUrR5dmGSiBcYV+DWzWmRfbv7s72JSK+fMCNToaPGS92OqiVkT0cTGePe3JRPLSQQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "149"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "62"
      ["name"]=>
      string(22) "Бахтавар (С1)"
      ["link"]=>
      string(45) "https://kassa-ugra.ru/event/219841#show-order"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "90ab72e4696818db550f539c1d664a1c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjccoZ6a"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(55) "АНО "Бердэм" ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-27 09:45:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-03 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "149"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#351 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1727412333"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1727981980"
    ["follow_link"]=>
    string(171) "/adv_follow/hash?q=AYgmclfR66t1WthVHvfY0uYNXNTzWe50O603sfM6tfcbjYOACh9JU8cs5p2/xdwSaQUFgbXDeOXG3YGhJ/4oNKUrR5dmGSiBcYV+DWzWmRfbv7s72JSK+fMCNToaPGS92OqiVkT0cTGePe3JRPLSQQ=="
    ["view_link"]=>
    string(169) "/adv_view/hash?q=AYgmclfR66t1WthVHvfY0uYNXNTzWe50O603sfM6tfcbjYOACh9JU8cs5p2/xdwSaQUFgbXDeOXG3YGhJ/4oNKUrR5dmGSiBcYV+DWzWmRfbv7s72JSK+fMCNToaPGS92OqiVkT0cTGePe3JRPLSQQ=="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(16) {
      ["id"]=>
      string(3) "149"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "62"
      ["name"]=>
      string(22) "Бахтавар (С1)"
      ["link"]=>
      string(45) "https://kassa-ugra.ru/event/219841#show-order"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "90ab72e4696818db550f539c1d664a1c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(16) "erid:2SDnjccoZ6a"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["erid"]=>
      string(55) "АНО "Бердэм" ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a"
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2024-09-27 09:45:33"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2024-10-03 23:59:40"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "149"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#335 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#334 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#333 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#348 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
АНО "Бердэм" ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a реклама на siapress.ru
АНО "Бердэм" ИНН8602314898 erid:2SDnjccoZ6a реклама на siapress.ru 
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​«Сургутнефтегаз» попал в тройку наиболее прибыльных компаний России 327
  2. ​Михаил Сердюк: югорским детям войны – максимальная соцподдержка! 298
  3. ​В России предложили давать абитуриенткам с детьми допбаллы для поступления в вуз 270
  4. ​Больницу Лангепаса засудили за халатность с инфекционными пациентами 269
  5. ​В России планируют выпустить православный мессенджер «Зосима» 263
  6. ​В Сургуте завершается этап благоустройства парка в 20А микрорайоне 256
  7. ​Велодорожки за счет операторов СИМ, разнообразные кварталы и спасение артефактов советской эпохи – ноу-хау для Сургута 236
  8. ​В Сургут прибыла Казанская икона Божией Матери 229
  9. ​В Нефтеюганске сын украл у матери драгоценности на 85 тысяч рублей 214
  10. ​К ЧС готовы: в Сургуте прошли учения по ликвидации аварий на теплосетях 205
  1. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 5168
  2. ​СПОПАТ и не был монополистом на рынке перевозок в Сургуте. Не те объёмы 2393
  3. ​Причем здесь геологоразведчики? 2038
  4. ​Власти Сургута решили упразднить два департамента 1730
  5. ​Хулиганы снова разгромили теплую остановку в Сургуте 1496
  6. ​Малозаметные люди 1307
  7. ​Самолет «ЮТэйр» экстренно сел в Сургуте из-за проблем с двигателем 1200
  8. ​Итогом благоустройства улицы Калинина в Ханты-Мансийске стало нарушение целой пачки норм и правил 1146
  9. ​Пожар на «Авроре» в Сургуте произошел из-за мусора 1130
  10. Невоспитанные подростки терроризируют ресторан в Сургуте 1107
  1. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 13077
  2. ​Ученые из Индии изобрели глазные капли, помогающие снимать очки для чтения 12849
  3. ​Так ли страшны видеоигры? 6120
  4. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 5967
  5. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 5168
  6. В Сургуте стартовал отопительный сезон 4009
  7. ​Просьбы сургутян услышаны: девять автобусных маршрутов обещали изменить 3789
  8. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3534
  9. ​Феномен учителя-биолога 2934
  10. Свадьба в Пыть-Яхе обернулась стрельбой и поножовщиной 2626

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика