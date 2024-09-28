День здоровья – спортивный праздник для всех тюменцев

28 сентября в Тюмени проходит спортивный праздник – День здоровья. Для тюменцев всех возрастов подготовили различные интерактивные площадки, соревнования, мастер-классы и игровые программы, сообщает региональный департамент физической культуры и спорта.

Основной локацией мероприятия традиционно стала площадь у мультицентра «Контора пароходства». Торжественное открытие Дня здоровья состоялось в 11:00.

Любители активного образа жизни приняли участие в спортивных мастер-классах и интерактивах, а также в турнирах по шахматам и настольным играм. Для юных участников организованы игровые программы «Тюменская ZAрница» и «Тюменский здоровячок». Также на площади состоился конкурс на самую спортивную команду среди студентов ссузов, вузов и трудовых коллективов.

Спортивные мероприятия в рамках Дня здоровья организованы и в парках областной столицы. Различные активности проходят в экопарке «Затюменский», парке культуры и отдыха «Гилевская роща» и сквере «Комсомольский».

На свежем воздухе для детей прошли игровые программы «Тюменская ZAрница» и «Тюменский здоровячок». А всех желающих пригласили поучаствовать в турнирах по флорболу, стритболу, беговелам, перетягиванию каната, веселых стартах и танцевальном флешмобе. Здесь также состоялись футбольные матчи в рамках спартакиады организаций и предприятий города.