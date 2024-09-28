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​Губернатор поблагодарил тюменских аграриев за первый миллион тонн собранного зерна

Один миллион тонн зерна собрали с полей тюменские аграрии

​Губернатор поблагодарил тюменских аграриев за первый миллион тонн собранного зерна
Фото: vk.com/aleksandr__moor

Один миллион тонн зерна собрали с полей тюменские аграрии. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

«Несмотря на сложности, которые возникли из-за крупнейшего в истории региона паводка, а также из-за дождливой погоды, специалисты приняли все необходимые меры для сохранения урожая. Большое спасибо за труд!», – поблагодарил работников сельского хозяйства губернатор Тюменской области Александр Моор.

Работа по уборке зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области продолжается. Впереди еще чуть больше 40 процентов полей. Специалисты прогнозируют, что такие темпы работ позволят собрать урожай 2024 года не менее полутора миллионов тонн зерна, при том что потребность региона составляет 1 миллион 300 тысяч тонн. Следовательно, у тюменцев будет еще и хороший запас.

В департаменте АПК Тюменской области приводят такие показатели сбора урожая по данным на 25 сентября:

  • обмолочено 407,8 тысяч га зерновых и зернобобовых культур, валовый сбор составил 1012,5 тысяч тонн, урожайность – 25 центнеров с гектара;
  • обмолочено 7,7 тысяч га технических культур, валовой сбор составил 13,5 тысяч тонн, урожайность – 18 центнеров с гектара
  • убрано 4 079 га картофеля, собрана 120 791 тонна картофеля, урожайность – 296 центнеров с гектара
  • убрано 450 га овощей, собрано 20 702 тонны овощей, урожайность – 460 центнеров с гектара.

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Сегодня в 17:25, просмотров: 46, комментариев: 0
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