Один миллион тонн зерна собрали с полей тюменские аграрии. Об этом сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

«Несмотря на сложности, которые возникли из-за крупнейшего в истории региона паводка, а также из-за дождливой погоды, специалисты приняли все необходимые меры для сохранения урожая. Большое спасибо за труд!», – поблагодарил работников сельского хозяйства губернатор Тюменской области Александр Моор.

Работа по уборке зерновых и зернобобовых культур в Тюменской области продолжается. Впереди еще чуть больше 40 процентов полей. Специалисты прогнозируют, что такие темпы работ позволят собрать урожай 2024 года не менее полутора миллионов тонн зерна, при том что потребность региона составляет 1 миллион 300 тысяч тонн. Следовательно, у тюменцев будет еще и хороший запас.

В департаменте АПК Тюменской области приводят такие показатели сбора урожая по данным на 25 сентября: