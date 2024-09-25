Тюменские медучреждения подключаются к проекту «Здоровье – и точка»

В Тюменской области к тиражированию проекта «Здоровье – и точка» подключилась городская поликлиника №17. На базе медучреждения открыта чек-ап станция, где у пациентов есть возможность самостоятельно или с помощью медработника пройти экспресс-диагностику и узнать основные показатели организма. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения.

Станция работает в поликлинике уже два месяца, за это время мини-диагностику прошли 728 человек. В удобное время и очень быстро пациенты могут проверить остроту зрения, измерить внутриглазное давление, провести расчет индекса массы тела, протестировать состояние своего сердца на кардиокресле.

Вся информация, полученная в ходе обследования, вносится в электронную карту пациента, таким образом, необходимые данные антропометрии еще до начала приема доступны врачу.

«Здесь две важные составляющие. Во-первых, возможность пройти базовые измерения в любое удобное время, даже если просто наш житель проходил мимо поликлиники. Во-вторых, для будущих осмотров – это экономия времени на приеме. Тому же терапевту или на старте диспансеризации не нужно проводить измерения, взвешивание – это дает больше времени на общение», – отмечает заведующий отделением профилактики городской поликлиники №17 Любовь Путрова.

Напомним, что проект чек-ап станции «Здоровье – и точка» разработан, опробован и тиражирован на медучреждения региона коллективом городской поликлиники №12.