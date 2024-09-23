Тюменские власти подписали важные соглашения на TNF

В рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2024 состоялась выставка российских технологий TNF EXPO, где представлена продукция свыше 70 компаний. Масштабную экспозицию посетили губернатор Тюменской области Александр Моор, глава минпромторга РФ Антон Алиханов, глава минэнерго РФ Сергей Цивилев, губернатор Югры РусланКухарук, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко, руководители делегации Республики Казахстан.

Инновационное оборудование и технологии для нефтегазового комплекса продемонстрировали почетным гостям представители российских компаний. В этом году на выставке существенно расширен сегмент разработок в сфере цифровизации топливно-энергетического комплекса. Так, целую линейку IT-продуктов, призванных повысить эффективность работы отрасли, презентовала компания «Роснефть». Напомним, что заключительный день TNF-2024, 19 сентября, был посвящен цифровизации.

Находясь на выставке, Александр Моор подписал два соглашения между правительством Тюменской области и российскими компаниями. Первое соглашение о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала подписано с компанией «Технологии ОФС». Второе соглашение заключено с компанией «Газпром нефть» в целях повышения научного и инновационного потенциала межуниверситетского кампуса, создаваемого в Тюмени.