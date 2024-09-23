16+
	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL
Логотип Сиапресс
USD  92,5848   EUR  103,3773  

Новости

Больше новостей
Вы будете брать ипотеку за 50% первоначального взноса?
Комментировать
0
Вам будем не хватать Comedy Club?
Комментировать
0
Больше опросов

​Свыше 70 компаний представили свою продукцию на выставке TNF EXPO

Тюменские власти подписали важные соглашения на TNF

​Свыше 70 компаний представили свою продукцию на выставке TNF EXPO
Фото: admtyumen.ru

В рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2024 состоялась выставка российских технологий TNF EXPO, где представлена продукция свыше 70 компаний. Масштабную экспозицию посетили губернатор Тюменской области Александр Моор, глава минпромторга РФ Антон Алиханов, глава минэнерго РФ Сергей Цивилев, губернатор Югры РусланКухарук, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко, руководители делегации Республики Казахстан.

Инновационное оборудование и технологии для нефтегазового комплекса продемонстрировали почетным гостям представители российских компаний. В этом году на выставке существенно расширен сегмент разработок в сфере цифровизации топливно-энергетического комплекса. Так, целую линейку IT-продуктов, призванных повысить эффективность работы отрасли, презентовала компания «Роснефть». Напомним, что заключительный день TNF-2024, 19 сентября, был посвящен цифровизации.

Находясь на выставке, Александр Моор подписал два соглашения между правительством Тюменской области и российскими компаниями. Первое соглашение о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала подписано с компанией «Технологии ОФС». Второе соглашение заключено с компанией «Газпром нефть» в целях повышения научного и инновационного потенциала межуниверситетского кампуса, создаваемого в Тюмени.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 18:04, просмотров: 68, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Итогом благоустройства улицы Калинина в Ханты-Мансийске стало нарушение целой пачки норм и правил 512
  2. ​Анна Томазова покидает пост заместителя главы Сургута 437
  3. ​Власти Сургута решили упразднить два департамента 425
  4. ​В Сургутском районе молодой водитель устроил ДТП с пострадавшими 365
  5. ​Осторожно: поздравительные открытки в мессенджерах могут быть опасны 303
  6. ​Центробанк выпустил памятную монету «Учитель» 288
  7. В Сургуте подростки обворовали магазин и украли деньги из кассы 287
  8. ​В районе ЖД Сургута упало огромное дерево 282
  9. «В таком хаосе работать невозможно»: в ХМАО учителя школы пожаловались губернатору на директора 253
  10. Сургутяне поддерживают жителей Курской области гуманитарной помощью 235
  1. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 12441
  2. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 3372
  3. Свадьба в Пыть-Яхе обернулась стрельбой и поножовщиной 2196
  4. ​Быть вторым 1640
  5. «И делать почти ничего не нужно: социальные вычеты в Сургуте заявляются в 75% случаев» 1571
  6. «Вершина» возвращается: в Сургуте снова переименуют популярное ТЦ 1516
  7. Как обстоят дела с аварийным жильем в ХМАО? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1465
  8. ​Сургутяне оказались в восторге от водителя 61 маршрута 1457
  9. ​Причем здесь геологоразведчики? 1395
  10. ​Не проехать: в Сургуте перекрыли движение автотранспорта 1374
  1. ​В Москве мужчина выбросил из окна жену и маленького ребенка 19311
  2. ​Юмористическое шоу Comedy Club закрывают 12441
  3. ​Ученые из Индии изобрели глазные капли, помогающие снимать очки для чтения 12435
  4. ​Ореховый Спас: история, традиции и обычаи праздника // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 6971
  5. ​Так ли страшны видеоигры? 5284
  6. «Верни стену», «Мой подзащитный — многодетный отец», опасения за директора Toyota — подборка интернет-шуток об аресте Павле Дурова 5233
  7. В Сургуте стартовал отопительный сезон 3545
  8. ​Легендарные синие автобусы уехали из Сургута к новым владельцам 3372
  9. ​Просьбы сургутян услышаны: девять автобусных маршрутов обещали изменить 3311
  10. Что происходит с замедлением YouTube в России // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3227

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2024.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Латипова Юлия Альфитовна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика