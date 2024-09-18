Художники пишут Тюмень

В Тюмени художники из разных городов России собрались на Всероссийский пленэр фестиваля «Искусство объединяет». Уникальный проект организовало тюменское отделение «Союза художников России» при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Об этом сообщает региональный департамент культуры.

С 14 по 24 сентября Тюмень превратилась в художественную мастерскую под открытым небом. Участниками пленэра стали 20 профессиональных художников, а также студенты тюменских творческих вузов, ученики школ искусств. Мастера уже знакомятся с городом и его окрестностями, делают этюды. В центре внимания живописцев – культурное достояние региона.

Художники напишут картины о Тюмени, а по итогам пленэра будут организованы пять художественных выставок. Картины, созданные участниками творческого проекта, будут переданы в фонды Тюменского музейно-просветительского объединения.

«Уверена, масштабный творческий обмен даст импульс к развитию художественного искусства и послужит укреплению межрегиональных связей в сфере культуры. Это огромный вклад в популяризацию первого русского города Сибири, сохранение наследия нашей области с помощью живописи», – отмечает директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.