Тюменские города представят свой промышленный потенциал на TNF

Промышленный потенциал малых городов Тюменской области представят на Промышленно-энергетическом форуме TNF-2024. Презентационная сессия пройдет 19 сентября на территории TNF EXPO, сообщает региональный департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

В Тюменской области проводится активная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата и эффективных механизмов сопровождения инвесторов в муниципалитетах. Регион занимает лидирующие позиции в стране по внедрению стандартов работы с инвесторами. В 2024 году в каждом муниципальном образовании внедрен Муниципальный инвестиционный стандарт.

В ходе мероприятия на примере Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тюменского района будет продемонстрирован инвестиционный потенциал для предприятий промышленно-энергетического комплекса, готовые инвестиционные предложения и инвестиционные ниши. Также участники обсудят проблематику развития малых территорий и привлечения крупных инвесторов.

«Привлечение инвесторов в Тюменскую область – одна из главных задач Инвестиционного агентства. В рамках сессии мы обсудим уже сложившиеся успешные кейсы в муниципальных образованиях региона. Главы муниципалитетов представят ресурсы, помещения и земельные участки, инвестиционные ниши и перспективные к реализации бизнес-проекты на территориях», – сообщил генеральный директор Инвестиционного агентства региона Николай Пуртов.