Энергетики, продаваемые в России, имеют многочисленные нарушения

Роскачество исследовало 20 популярных энергетиков по 57 показателям безопасности и качества. В энергетических напитках Lit Energy, Bombbar и Burn были обнаружены незаявленные синтетические красители, дрожжи и избыток сахара. Об этом говорится в соцсетях организации.

«В напитке Bombbar зафиксировано наличие дрожжей и превышение по количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Этот факт относится к нарушению норм безопасности. Также в энергетике Bombbar обнаружен консервант бензоат натрия, который присутствовал в составе напитка, но не был заявлен в маркировке», – указали в сообщении.

В энергетике Lit Energy обнаружили незаявленные синтетические красители. Производитель не указал в маркировке желтый «солнечный закат» FCF (Е110) и азорубин (Е122). У напитка Black Monster нет этикетки на русском языке. Отметим, что закон требует наличие перевода о составе, пищевой ценности и другом.

«В маркировке энергетика «Самокат» не указано наличие таурина, хотя по факту он присутствует в составе. Также там не указано количество кофеина, что лишает потребителя возможности проконтролировать, какое количество этого вещества он потребляет. У энергетика PulseUp нет в составе L-карнитина, но он указан в маркировке», – добавили в сообщении.

По словам экспертов Роскачества, проблемой многих исследованных напитков является неверно указанный витаминный состав.

«В маркировке напитка Bombbar указано наличие витаминов С и В9, а по факту они содержатся в количестве ниже предела обнаружения. Там же заявлен витамин РР (он же В3), который не обнаружен вовсе. У энергетика «Самокат» указано завышенное содержание витаминов С и В2. Указанное производителем напитка Burn количество витамина В6 отличается от фактического. Витамин В5 заявлен в составе напитков Volt, E-ON, Burn, но находится в количествах ниже предела обнаружения лабораторными методами. Витамин В12 заявлен в составе напитков HotCat, Target, Drive Me, но находится в количествах ниже предела обнаружения лабораторными методами», – отметили специалисты.

Однако, есть и те напитки, которые соответствуют всем требованиям законодательства. Среди них: Flash Up, Red Bull, Gorilla, Tornado, Adrenaline Rush, «Байкал», Jaguar, Genesis, «Армия России», HotCat, Volt, E-ON, Drive Me и Target.